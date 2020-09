Bici che passione: a Rutigliano nasce la nuova Asd Azetium

Bici che passione. A Rutigliano è nata un’associazione sportiva dilettantistica, la asd Azetium, dall’antico nome della città. È nata da un gruppo appassionato di ciclismo, a dicembre scorso. Ora si presenta alla cittadinanza rutiglianese, mostrando la sua divisa che richiama il grifone, simbolo della Città metropolitana. L’Azetium è formata da quasi 70 componenti adulti non solo di Rutigliano, ma anche di Noicattaro, Torre a Mare, Conversano, Putignano, Bari, e da 15 ragazzi della sezione junior. Si occupa principalmente di ciclismo, promuovendo l’ecosostenibilità, la natura e il territorio. Vanta una nutrita quota rosa, un gruppo di donne dedite specialmente alla mountain bike, che spesso tengono testa alla quota degli uomini. Prima della pandemia, ha organizzato eventi come «Sant’Antonio fischia e pedala» e ha collaborato alla «Babbo Run» nel periodo natalizio. L’Azetium, in collaborazione con l’amministrazione comunale, si sta impegnando affinchè Rutigliano venga sempre più valorizzata, creando percorsi per tutte le età.