Il Cammino Materano non ha barriere: i malati di Parkinson ospiti a Santeramo

BARI - La sfida al Parkinson con una camminata attraverso la Murgia. Terza tappa del Cammino Materano a Santeramo, l’altro ieri, domenica. Una bella marcia organizzata dall’associazione Parkinson Puglia e dall’asd «La Pietra».

Uomini e donne, giovani e meno giovani, affetti dal morbo di Parkinson, hanno scelto il Cammino Materano da percorrere in sette tappe, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia.

E dopo la prima tappa, lo scorso 13 settembre, da Bari a Bitetto, accolti dal sindaco metropolitano Antonio Desaro, cui è seguita la seconda frazione Bitetto-Cassano delle Murge, dove ad attenderli c’era la sindaca Maria Pia Di Medio, l’altro ieri si è svolta la terza tappa, da Cassano a Santeramo, dove ad attendere la coraggiosa pattuglia c’era il primo cittadino della città murgiana Fabrizio Baldassarre.

Il sindaco santermano racconta: «Ho accolto con la vicesindaca Labarile, nella pineta comunale “Galietti”, un folto gruppo di persone speciali che stanno percorrendo ogni domenica una delle tappe del Cammino Materano. Si tratta di un coraggioso gruppo di uomini e donne affetti dal Parkinson, una malattia neurodegenerativa che siamo abituati ad associare solo a persone di età avanzata, over 65. Il Parkinson a esordio precoce - ricorda Baldassarre -, purtroppo, può manifestarsi anche in giovane età, compromettendo il controllo dei movimenti e la mobilità in generale».

Il Cammino ha lo scopo di diffondere la conoscenza di questa malattia e di dimostrare che si può affrontare con un approccio mentale positivo.

«Sono davvero commoventi - aggiunge Baldassarre - la loro forza di volontà e l’impegno nel non isolarsi e nel vivere, anche fra mille difficoltà, la dimensione sportiva e del contatto con la natura. Ringrazio l’associazione Parkinson Puglia e l’associazione sportiva dilettantistica “La Pietra”, Franco Germinario di Giacche Verdi Santeramo e Giuseppe Difonzo, referente locale del Cammino Materano, per avere contribuito alla riuscita dell’evento».

Prossima tappa, la quarta, Santeramo-Altamura, domenica prossima, 4 ottobre. Il Cammino che da Bari porta alla città dei Sassi, anche chiamato Via Peuceta, è un percorso davvero molto bello e alla portata di tutti. Permette di scoprire a passo lento zone poco frequentate e non toccate dal turismo di massa, un territorio dal grande valore paesaggistico, artistico, storico e soprattutto enogastronomico. Afferma Difonzo: «L’itinerario è lungo 170 chilometri ed è percorribile in 7 giorni».