Bari, scatta la prescrizione per 11 furbetti del cartellino dell'ex Provincia

BARI - Il Tribunale di Bari ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione dei reati per undici presunti assenteisti dell’ex Provincia di Bari. La sentenza di prescrizione è stata emessa alla prima udienza del processo, subito dopo quella di costituzione delle parti. I fatti contestati, in corso dinanzi al giudice monocratico Marco Guida, risalivano al dicembre 2012 e al gennaio 2013. Gli undici imputati erano accusati di false attestazioni e truffa aggravata. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dall’ex pm di Bari Carmelo Rizzo, erano state avviate nel gennaio 2013 sulla base di un servizio televisivo mandato in onda da 'Striscia la notizià. I militari hanno accertato che i dipendenti, dopo aver registrato la propria presenza in ufficio con il badge elettronico, si allontanavano dal luogo di lavoro anche per alcune ore. I fatti contestati sono stati documentati dalle immagini delle telecamere del tg satirico e poi verificati dalle successive indagini. I dipendenti, tutti ancora in servizio, sono stati difesi dagli avvocati Antonio La Scala, Saverio Ingraffia, Antonio Portincasa, Nino Ghiro e Claudio Minichiello. Nel processo era costituita parte civile la Città metropolitana di Bari, difesa dall’avvocato Michele Laforgia.