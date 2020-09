Acquaviva-Sannicandro, in arrivo una nuova rotatoria policentrica

BARI - Pronto il progetto esecutivo, finanziato per complessivi 204 mila euro, che prevederà la costruzione di una rotatoria policentrica in corrispondenza dell'attuale incrocio a raso sulla S.P. 76 "Acquaviva - Sannicandro" all'interazione con la S.P. 16 "Adelfia - Cassano". Ad annunciarlo su Facebook è Francesca Pietroforte consigliere delegato della città Metropolitana e candidata alle Regionali nel Pd. «Si otterrà finalmente un notevole incremento - si legge nella nota - degli standard di sicurezza per gli automobilisti, liberando anche la città dal traffico». Il progetto esecutivo a breve sarà appaltato e si potrà dare seguito ai lavori la cui durata è prevista in 120 giorni.