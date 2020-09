Coronavirus, allarme dai sindaci del Barese: ad Altamura 61 casi, a Bitonto scuole al via il 28

I sindaci del Barese continuano a invitare i cittadini alla massima prudenza, per l'aumento dei casi di Coronavirus. Ad Altamura il sindaco Rosa Melodia ha informato su Facebook che i positivi in città sono ben 61: «Come sempre vi invito alla prudenza ed al rispetto delle norme - scrive - Ho richiesto agli uffici ASL maggiori informazioni che condividerò con voi non appena sarà possibile».

E a Bitonto slitta ancora l'avvio dell'anno scolastico negli istituti comunali: la scuola partirà lunedì 28 settembre. Lo comunica il sindaco Michele Abbaticchio, sempre sui suoi canali social: «Abbiamo lavorato molto per arrivare a preparare al meglio l'inizio dell'anno scolastico. È stata accolta una richiesta fatta dai dirigenti scolastici, il rinvio è deciso per esigenze legate alla sanificazione degli istituti che saranno seggio elettorale nei giorni del 20-21 settembre, e anche in funzione dell'arrivo dei nuovi arredi scolastici ordinati dal Comune. Abbiamo anche raddoppiato gli scuolabus a disposizione Dobbiamo comportarci al meglio: o cominciamo di nuovo a comportarci come ci comportavamo prima, oppure non andremo da nessuna parte. La mascherina è essenziale». A Bitonto ci sono 25 casi di Covid-19.