Bari, disponibili primi 8 autobus ibridi: rafforzeranno linee trasporto scolastico

BARI - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo nella sede dell’Amtab dove sono arrivati i primi 8 autobus ibridi (in attesa di immatricolazione) dei 23 totali che il Comune di Bari ha acquistato grazie ai fondi messi a disposizione dei Comuni dalla Regione Puglia.

Con un contributo regionale di 8 milioni di euro il Comune ha, infatti, acquistato mediante procedura ad evidenza pubblica 23 mezzi ibridi, a due assi con propulsore alimentato a gasolio - classe di emissione Euro 6d. La definizione di «veicolo ibrido»” identifica una concezione progettuale di mezzo la cui coppia motrice è generata, direttamente o indirettamente, sia da un motore elettrico integrato con un sistema di accumulo ricaricabile (batterie, super capacitori) sia da un sistema alimentato con un combustibile esterno (motori endotermici ad accensione spontanea o comandata, celle a combustibile, etc.).

I bus sono dotati di sistemi di videosorveglianza a bordo, tornelli, pedana per la salita e la discesa di persone con disabilità e di una vetrata di schermo rinforzata che separa l’autista dai passeggeri.

«Contiamo di mettere in circolazione gli autobus appena arrivati già a partire dal prossimo 24 settembre, così andranno a rafforzare le linee del trasporto scolastico che necessitano di più mezzi - spiega il sindaco Decaro -. Le linee guida del Ministero ci dicono che sarà possibile elevare la capienza dei passeggeri fino all’80% dei regimi standard ma i controlli sull’obbligo di indossare la mascherina saranno stringenti. Considerata la portata della popolazione studentesca delle scuole superiori all’Amtab servierbbero il doppio dei mezzi attualmente previsti sulle linee dedicate al trasporto da e verso le scuole, e contiamo nei prossimi quindici giorni di poter abilitare anche gli altri 15 mezzi acquistati con il finanziamento regionale.

Tutti gli autobus hanno a bordo telecamere, tornelli e una schermata in plexiglass a protezione degli autisti, sia da eventuali malintenzionati sia da possibili contatti ravvicinati. A breve partiranno anche le procedure per la nuova gara che ci consentirà di acquistare altri autobus attraverso i fondi trasferiti dal Ministero alla Città metropolitana di Bari, in modo da poter rinnovare totalmente il parco mezzi dell’azienda».