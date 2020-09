Covid, in scuole private Bari 6 positivi su 807 tamponi a docenti e non. L'Asl: dato rassicurante

Sono «sei i positivi alle IgG (immunoglobine ndr) di cui uno solo al tampone su 807 test sierologici eseguiti": è questo il primo risultato dell’indagine sierologica dell’Asl Bari sul personale docente e non docente delle scuole paritarie e private di Bari e provincia. Da lunedì scorso è partito lo screening sui dipendenti delle scuole interessate, che si svolge su base volontaria. «Una garanzia di sicurezza - spiega la Asl Bari - per il personale, per gli studenti e le famiglie e la dimostrazione concreta che la prevenzione funziona».

Dai risultati preliminari, quando si è all’incirca al 50 per cento del campione da esaminare (complessivamente 1600 soggetti, tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario), «emerge un quadro rassicurante sulla circolazione del virus Sars-Cov2 nella popolazione docente e non docente delle 141 scuole private e paritarie coinvolte dall’indagine», evidenzia la Asl. Su 807 test analizzati sino a venerdì 4 settembre, infatti, sono state rilevate soltanto 6 positività agli anticorpi IgG.

Un dato pari allo 0,74 per cento del campione esaminato, che va confrontato con l’unico caso di positività (0,12 per cento sul totale) emerso nell’esecuzione del successivo tampone.» Si tratta di dati già indicativi di bassa circolazione virale nel personale delle scuole», sottolinea la Asl