Coppietta monopolitana «paga caro» il sesso in auto

MONOPOLI - Galeotti furono il triangolo di via Ugo Foscolo e quella irrefrenabile voglia di sesso in pieno giorno. I due amanti sono stati multati dagli agenti della Polizia locale per 10mila euro a testa. È questa la sanzione prevista per chi compie atti osceni in luogo pubblico, un illecito depenalizzato dal 2016 ma che resta di natura penale se effettuato dinanzi a minori (non è stato questo il caso).

I due innamorati, 24 anni lei, 27 lui, sono stati sorpresi in una zona semiperiferica, a ridosso dell’arteria di intenso traffico di via Lepanto, in direzione del mare. Erano le 9 di sabato quando diverse telefonate di cittadini scandalizzati hanno messo in allarme una pattuglia della Polizia locale, diretta dal comandante Michele Cassano.

Una volta giunti sul posto, nel parcheggio della scuola dell’infanzia «La Madia», i vigili hanno riscontrato che i due erano completamente nudi, impegnati in effusioni intime sul sedile posteriore dell’utilitaria.

È una coppia del posto, non sono sposati. Affinità di sensi ed emozioni sfociata in un’irrefrenabile voglia di sesso in una mattinata torrida, con la sola particolarità che la zona seppure defilata, è intensamente abitata e a quell’ora i residenti solitamente escono per fare la spesa. Di qui l’inconsueto incontro che adesso costa caro ai due innamorati che non hanno resistito alla tentazione del sesso in macchina, anche se le loro abitazioni si troverebbero nella zona.

Per loro dunque la multa per «atti osceni in luogo pubblico» e in pieno centro abitato. Gli agenti hanno preso atto di quanto stesse accadendo e nell'immediatezza hanno subito diffidato la giovane coppia ad assumere un comportamento decente e consono al luogo in cui si trovavano.

Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati a verificare tutti i risvolti di quanto accaduto. Non è la prima volta che giovani vengono sorpresi in atti osceni a Monopoli, ma di solito avviene in calette nascoste in riva al mare o comunque al riparo da occhi indiscreti.

Finora mai nessuno aveva scelto un luogo così abitato per appartarsi con la propria fidanzata. Una scena imbarazzante per i passanti ma non per i due giovani che sono apparsi stupiti di così tanto clamore nei loro confronti.