Acquaviva, allarme del sindaco: «Siamo uno dei Comuni con più casi in Puglia in rapporto alla popolazione»

«In questo momento abbiamo dieci casi di Covid 19 ad Acquaviva delle Fonti. L'età media è molto bassa: 5 hanno 19 anni, una ne ha 23, gli altri fra 34 e 54 anni. Nessuno di loro è ricoverato in ospedale, dunque le condizioni non sono critiche.

Questi dati però ci devono indurre alla massima prudenza: siamo uno dei Comuni con il più alto numero di casi in Puglia in rapporto alla popolazione». È l'allarme lanciato dal sindaco del comune, Davide Carlucci, sui social. E non mancano le raccomandazioni in vista degli ultimi scampoli d'estate e della Festa della Madonna di Costantinopoli, santa patrona del paese: «Siamo nei giorni della Festa patronale: raccomandiamo l'uso della mascherina e l'adozione di tutte le misure di prevenzione. Saranno effettuati controlli e purtroppo qualcuno sarà sanzionato»

(foto Vece)