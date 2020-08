Bari, «Italo» spunta in stazione ma è solo un convoglio di prova

BARI - La livrea rossa è quella, inconfondibile, di Italo, la compagnia privata che fa concorrenza a Trenitalia. Ieri un convoglio di prova è arrivato nella stazione di Bari: come la Gazzetta ha anticipato un mese fa, Italo ha in programma di avviare collegamenti sull’asse Roma-Bari in concorrenza con Trenitalia.

Probabilmente collegando anche Bari con Napoli, con il treno diretto che manca da 30 anni.