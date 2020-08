Bari, «Periferie vivibili e servizi superveloci»

BARI - «Vede» già periferie nelle quali la filiera dei servizi sarà corta, cortissima, il sindaco Antonio Decaro. Uffici, strutture per attività culturali, sportive, di socializzazione, spazi creativi a chilometro zero o, come tiene a precisare il primo cittadino alla “Gazzetta”, raggiungibili «in dieci minuti. Ecco se proprio devo trovare una definizione direi: tutto a disposizione dei cittadini del quartiere in dieci minuti».

Per questo l’Amministrazione comunale partecipa a un bando della Regione con scadenza a fine ottobre. Il Comune di Bari vuole intercettare risorse per i quartieri San Pio e Santa Rita. Gli investimenti ammonterebbero a un milione e mezzo di euro.

filosofia «Stiamo cercando di fare due operazioni» spiega il sindaco Decaro: «Operare una ricucitura urbana tra centro e periferie ispirata dal pensiero dell’architetto Renzo Piano; il piano periferie prevede un investimento di 10 milioni sui quartieri Libertà e San Paolo, abbiamo vinto il bando dell presidenza del Consiglio. Poi ci sono interventi in altri quartieri con risorse già stanziate e il partenariato pubblico-privato: Japigia, San Marcello e ancora San Paolo.

Obiettivi Il primo cittadino (che conserva la delega all’Urbanistica) ricorda che si punta così «a creare spazi per la socializzazione. Si lavora sulla realizzazione di dieci parchi, almeno uno per quartiere: tre a Japigia; il parco a Catino, poi un secondo polmone verde a Loseto. Ci aiuta il Piano casa pur non prevedendo particolari forme di programmazione. Tra il centro e i quartieri satellite - ricorda Decaro - ci sono vecchie fabbriche, vecchi laboratori artigianali che non funzionano più, col piano caso li abbiamo demoliti. Quegli edifici li stiamo riqualificando e c’è l’interesse dei privati».

Interventi - «Con il finanziamento regionale investiremo un milione e mezzo di euro nei quartieri di San Pio e Santa Rita. La filosofia è sempre quella di riqualificare, rivitalizzare, creare l’autonomia degli spazi e dei servizi e comunque accorciare le distanze con il centro di Bari. Un milione sarà utilizzato per la riqualificazione energetica delle abitazioni a San Pio. Cinquecentomila euro serviranno alla riqualificazione degli spazi esterni al quartiere di Santa Rita. I residenti ci hanno indicato, come luogo dove intervenire, quell’area dove c’è la copertura in calcestruzzo di un mercato mai esistito diventato parcheggio di auto. Procederemo alla demolizione realizzando una piazza- giardino, con il verde, le panchine; si potranno proiettare film all’aperto».

Case popolari - Infine il sindaco Decaro ricorda i due milioni dell’investimento al quartiere Sant’Anna per le case popolari: «Se non si completa si rischia che l’area resti monca. Mancano le opere pubbliche, i privati che devono fare non hanno interesse a costruire se non ci sarà riqualificazione. Siamo prossimi alla consegna di un primo lotto di 123 appartamenti e in programma c’è la costruzione di un secondo lotto parzialmente finanziato dalla Regione alla quale ci rivolgeremo per completarlo anche se il Comune ha deciso di investire risorse proprie. Vogliamo fare di tutta la città di Bari una città europea con, in ogni quartiere, impianti sportivi, biblioteche, spazi culturali e sociali, aree verdi. In una parola: quartieri vivibili».