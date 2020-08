Triggiano 3 contagi da Covid, il sindaco: «Usate le mascherine »

TRIGGIANO - «Purtroppo al momento nel nostro paese ci sono tre contagiati dal Covid-19. Per la sicurezza di ciascuno di noi vi invito fortemente a rispettare le normative contenute nella nuova ordinanza nazionale la quale prevede l'obbligo, dalle ore 18 alle 06, dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto e negli spazi pubblici. La vita è una, proteggiamola».

Lo scrive su Facebook il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli. «Vi invito - prosegue - ad indossare la mascherina anche oltre la fascia oraria indicata, laddove vi troviate in assembramenti o in contatto con persone che non siano i vostri congiunti, poiché il virus non va in vacanza e ce lo ha già ampiamente dimostrato. La battaglia contro questo virus non è ancora terminata e la sua riuscita dipende fortemente dal senso di responsabilità di ognuno di noi».