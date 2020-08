Torre a Mare, anziano cade dagli scogli: soccorso in elicottero

BARI - Cade dagli scogli a Torre a Mare e per portarlo in salvo intervengono i vigili del fuoco in elicottero. È successo a un anziano di circa 70 anni in tarda mattinata, nella zona di Cala Colombo. La notizia è riportata da BariToday. Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe scivolato sulla scogliera sottostante mentre cercava di raggiungere il mare. La caduta è avvenuta in una zona difficilmente accessibile, e per questo, per soccorrere il ferito, a supporto degli operatori del 118 si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco, allertati dalla Guardia costiera.

I pompieri, intervenuti anche con il nucleo sommozzatori, hanno prima recuperato l'uomo, per poi trasportarlo in ambulanza in ospedale. Secondo le prime informazioni, l'anziano sarebbe rimasto ferito ad una spalla. L'episodio è avvenuto in un tratto fortemente caratterizzato dal fenomeno dell'erosione costiera, tra divieti del Comune e residenti che da tempo chiedono con forza interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del litorale.