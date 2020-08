Monopoli nuova frontiera dei Vip: ecco il «buen retiro» fra trulli e ulivi

Un fil rouge, anzi due. Quello vivo passato sulle labbra e quello dell’anima, per unire la Puglia a Los Angeles senza patire distanze da paralleli e meridiani. Nel mezzo le origini, italiane, italianissime. Abruzzesi di Chieti. La sintesi del viaggio pure nel nome. Mea, pronunciato all’americana fa Argentieri di cognome. Ma ha sempre vissuto tra L.A. e New York.

È lì che sono rimaste le figlie. Il Covid ha sparigliato le carte non meno di quanto abbia fatto negli ultimi anni il suo piglio avventuriero. Che l’ha portata a Monopoli, quasi in pianta stabile, per trasformare un guizzo visionario in scelta di vita. Una nuova vita. Di ulivi, vigna, trulli e ospitalità «high quality», come s’usa ormai da queste parti dove masserie da sogno e ritrovi cinque stelle lusso richiamano come api al miele stranieri in cerca di pace e italiani facoltosi.

In cerca di silenzio, profumi e lentezze di una volta e cura. Mea Argentieri, tra le 100 top influencer di Los Angeles, arriva dall’universo del cinema, un mucchio di «Cannes Lion Award» nel carniere personale, come del resto suo marito, David Cornell, regista sudafricano trapiantato negli States e rapito dalle distese verde azzurro di Puglia.

Hanno pensato, costruito, ponderato e maturato la rivoluzione, lasciando il caos per la pace, salendo su un aereo e trasformando il rudere di un’antica tenuta del 1640, masseria Cacatosto a Macchia di Monte, nelle campagne monopolitane, in una «locanda di lusso», che accoglie amici e turisti accompagnandoli in percorsi enogastronomici d’autore che altro non sono se non incontri di storie e di viaggi, dietro a un calice di primitivo misto a syrah.

«Ho vissuto a Roma per alcuni anni con le mie figlie - racconta Mea, sorridente dietro a un Bellini - siamo nel film business da sempre, abbiamo fatto molte cose in Italia. A un certo punto ho cercato una casa per l’estate girando per le isole, Procida, Ponza e poi Toscana…finché un assistant director di Los Angeles mi ha parlato della Puglia, che non sapevo nemmeno dove fosse. Mai sentita».

Era il 2002, il Tacco d’Italia iniziava a disvelarsi a quelli che sarebbero stati i grossi flussi turistici degli anni a venire. David negli Usa, Mea e le bambine in Italia alla scoperta del sud.

«Un location scout, un elicottero, una barca e un’auto per dieci giorni – ricorda la scrittrice - il mare più bello era quello del Salento, e parlo da nuotatrice. Un po’ più a nord, però, nella Valle d’Itria, ho capito che avrei preso casa…».

Una masseria a Fasano, un compromesso firmato e una caparra. La via pareva spianata ma nulla, l’accordo finale non si raggiungeva.

Ma niente accade per caso. «Sono tornata in Puglia, prima di chiudere l’affare mi hanno fatto vedere per caso quella che sarebbe diventata casa mia. Ho messo i miei piedi nella terra di masseria Cacatosto, era tutto diroccato, nove trulli, circa quattro ettari di terreno ma era casa, l’ho sentito».

E, da lì, una storia nuova che si alimenta giorno dopo giorno di ulteriori progetti. Miele e Olio prodotti in loco, come i vini bio, organic.

«Papà e nonno producevano vini del resto, tutto torna - spiega Mea, orgogliosa - da cinque anni a questa parte io e David passiamo nove mesi all’anno a Monopoli, prima facevamo su e giù. Produciamo verdura e ortaggi, abbiamo animali da cortile e ci piace accogliere gli ospiti in semplicità».

E imbandire tavola presentando Cleancey ed Ella, le loro figlie. Che hanno dato i nomi al Fiano e al Primitivo prodotti proprio a Cacatosto.