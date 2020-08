Coronavirus: a Bari medico in terapia intensiva e 2 bambini contagiati

Una donna di 63 anni in terapia intensiva, medico di base, e due bambini, uno di sei anni e l’altro di cinque, contagiati a Bari. A fare il punto della situazione sull'aumento dei contagi di Coronavirus è stato il sindaco Antonio Decaro attraverso la propria pagina Facebook. «Siamo ad agosto e speravo di non dover fare una diretta su questo tema», ha detto. Ma «il virus è tornato, per fortuna non con la stessa forza dei mesi passati, registriamo oggi 33 nuovi contagi», ha raccontato il primo cittadino. «Tra i positivi - ha specificato - registriamo purtroppo anche due bambini, mentre uno dei pazienti ricoverati in ospedale si trova oggi in terapia intensiva».

«Dobbiamo pensare - ha proseguito - a salvaguardare la nostra salute ma soprattutto quella dei nostri genitori e dei nostri nonni dobbiamo continuare a rispettare sempre le prescrizioni fondamentali anti-contagio». E il presidente dell’Anci ha infine lanciato un appello a trascorrere le vacanze «nel nostro Paese, nella nostra regione».