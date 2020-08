Arene culturali nell'estate in città a Bari

Una nuova geografia culturale sul territorio della città dopo l'emergenza Covid: nasce così la mappa di appuntamenti estivi gratuiti di Arene Culturali, il bando finanziato dall'assessorato al Welfare per animare gli spazi aperti della città. Un cartellone che tra agosto e settembre «risveglierà» tutti i quartieri di Bari con grandi nomi e nuove realtà emergenti; in spazi cittadini conosciuti e angoli meno noti oppure periferici. Le «arene culturali» sono piazze piuttosto che parrocchie, oratori ma anche parchi, ville antiche e anfiteatri.

«La pandemia ha segnato un prima e un dopo, è entrata nella storia determinandone una cesura - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Le arene culturali sono state pensate per accorciare idealmente, attraverso la musica, il teatro e l'arte, le distanze sociali, consentendoci di riappropriarci dei nostri spazi»

In tutto sono 25 le proposte progettuali finanziate per un programma su misura per ogni target di pubblico. Oltre a rappresentare un sostegno agli operatori del settore cultura e spettacolo, che hanno subito il contraccolpo del lockdown.

Al programma straordinario delle Arene si aggiungeranno «La Festa del Mare», il «Bari Piano Festival» e l'edizione speciale del Bif&St. «Per riprenderci il tempo perso - conclude Pierucci - e guardare al domani con ottimismo e nuova energia».

Rebirth - rassegna di animazione culturale e rianimazione delle arti A cura dell’associazione culturale Breathing Art Company

Parco Gargasole

3 agosto ore 10.30: Summer Street Band, band itinerante che animerà il parco e il quartiere Carrassi

4 agosto ore 10.15: «Estrazioni dell’Orto», laboratorio per bambini a cura della Masseria dei Monelli-Ortocircuito

5 agosto ore 10.30: «Family Day», laboratori di trucco per bambini e famiglie a cura del Cnipa Puglia di Bari con gli scatti fotografici di Clarissa Lapolla

6 agosto ore 10.15: «Compostiamoci bene», laboratorio per bambini a cura della Masseria dei Monelli-Ortocircuito

7 agosto ore 19: «Storie del Vecchio Sud Folk», passeggiata musicale alla scoperta del Parco accompagnati dalle note del gruppo pugliese che allieterà la serata con danze popolari

Parco Campagneros

24-28 agosto ore 18: «Corpi Liberi», residenza coreografica con Mariella Rinaldi e Simona De Tullio. Giovani danzatori saranno coinvolti in laboratori coreografici site specific con presentazione finale del lavoro

24 agosto ore 19: «Storie del Vecchio Sud Folk», passeggiata musicale all’interno del parco accompagnati dalle note del gruppo pugliese che allieterà la serata con danze popolari

25 agosto ore 18 - «Il mio pane quotidiano», laboratorio a cura dell’associazione Effetto Terra. Insieme si impasterà, si userà il lievito naturale, verranno spiegate le varie tecniche di impasto, le varie forme di pani e i tempi di cottura. Si infornerà nel forno sociale.

26 agosto ore 19: «Al di là dell’amore», l’amore raccontato nelle sue forme da Emanuele Battista, autore e artista pluripremiato del territorio e da Vanessa Digennaro, al suo debutto editoriale. Modera la psicologa Sarah Guerra

27 agosto ore 18.30: «Family Day», laboratorio creativo per bambini e per le mamme a cura dell’asd The Studio

28 agosto ore 19: «A lezione d’Opera», evento a cura dell’associazione Splendor Vocis, con la partecipazione dei maestri Piero Naviglio e Nicola Scardicchio. Un percorso musicale alla scoperta dell’opera.

Info e prenotazioni info@breathingartcompany.com 347.7670040

La rassegna vedrà la partecipazione della dott.ssa Mariarosaria Bruscella, responsabile in materia di prevenzione Covid 19

Le Stelle dell’Orsa Maggiore, a cura del Planetario di Bari s.a.s.

Planetario di Bari

Fiera del Levante

3 agosto dalle ore 20 alle 22: incontro con l’attore Gianluigi Belsito della compagnia il Teatro del Viaggio: letture di liriche di Leopardi dedicate alla Luna e alle stelle accompagnate da interventi scientifici, a seguire osservazioni astronomiche al telescopio.

4 agosto dalle 19 alle 20: show-lab «Verso l’Infinito e Oltre» a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica: esperimenti e racconti sulla storia del volo.

5 agosto dalle 19 alle 21: laboratorio scientifico manipolativo per bambini in collaborazione con cooperativa Spicchio Verde e a seguire «Armstrong e la conquista della Luna» spettacolo di teatro-scienza con l’attore Gianluigi Belsito.

6 agosto dalle 20 alle 22: incontro con l’attore Gianluigi Belsito della Compagnia il Teatro del Viaggio e con Pierluigi Catizone del Planetario di Bari con lo spettacolo di teatro-scienza: «Calvino e le Stelle», e a seguire osservazioni della Luna al telescopio.

7 agosto dalle 20 alle 22: lezione-spettacolo di astronomia «Viaggi Spaziali» a cura di Pierluigi Catizone del Planetario di Bari e a seguire osservazioni astronomiche al telescopio.

12 agosto dalle 19 alle 21: lezione-spettacolo di astronomia «Dal Big Bang alla nascita della vita» e laboratorio scientifico sui dinosauri in collaborazione con la coop. Spicchio Verde.

13 agosto dalle 19 alle 20: show-lab «Magica Scienza» a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica.

Info e prenotazioni bariplanetario@gmail.com 3934356956 www.planetariobari.com Facebook Planetario di Bari Sky Skan

Synesthesia and Landscapes

A cura dell’associazione culturale Al Nour

Piazza Incuria

Barivecchia

11 settembre alle 12: mostra fotografica «Frammenti» dal caos la ricerca di linee, sfumature e vie di fuga per ricostruire la bellezza - Michele Carnimeo

ore 17: laboratorio «Costruiamo la Bellezza» con materiali di riciclo realizzare fioriere e composizioni floreali nel borgo antico - Valentina Argieri RCU Murat San Nicola

ore 19: incontro con Michela di Trani, autrice de «Il riscatto». Il contagio da Covid porta con sé il contagio di un male oscuro: l’usura.

ore 20.30: «Ibridazioni» la creazione artistica al tempo del Covid 19 - dialogo con Loredana Paulicelli (pianista)

ore 21: El Tango Cancion. Il concerto propone i più bei brani del repertorio tango canciones, piccole opere liriche condensate in tre minuti, riletti in chiave innovativa e interpretati dalla pianista Loredana Paolicelli.

12 settembre

ore 12: mostra fotografica «Frammenti» dal caos la ricerca di linee, sfumature e vie di fuga per ricostruire la bellezza - Michele Carnimeo

ore 19.30: presentazione del libro di Luciano Canfora «Europa gigante incatenato» (ed. Feltrinelli). L’occasione per dialogare con il filosofo e storico sulla condizione economica e sociale dell’Italia e dell’Europa anche alla luce della pandemia.

ore 20.30: «Soul and Landscapes» In un palco quasi naturale la formazione propone brani di autori e brani classici (Bach, Paganini, Bizet, ecc..) rivisitati con eleganza e originalità da Francesco Greco.



Artisti al tramonto e al chiar di lunaA cura di Dionysia Film

Arena Airiciclotteri

12 agosto ore 19.30: «Cinemarcord», film vintage girati in terra di Bari, in collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno.

26 agosto ore 19.30: «Avanspettacolo», incontro/laboratorio con Nico Salatino

27 agosto ore 19.30: «Tazze chigghere e tazze», atto comico di e con Nico Salatino

2 settembre ore 19.30: «Giornalismo criminale», incontro con Alberto Selvaggi

9 settembre ore 19.30: «Avanspettacolo», incontro/laboratorio con Nico Salatino

10 settembre ore 19.30: «Ricordando l’estate», atto comico di e con Nico Salatino



Jazz a San Marco

A cura dell’associazione culturale Nel Gioco del Jazz

Cortile della parrocchia San Marco a Japigia

20 agosto ore 20 - Duo Vince Abbracciante e Paola Arnesano

ore 21:30 «Three Moons» con Gaetano Partipilo, Mauro Gargano e Fabio Accardi

21 agosto 20 «Alberto Parmegiani and the Daredevils» con Antonello Losacco e Francesco Schepisi

ore 21.30 «Gianlivio Liberti Levity Trio» con Giuseppe Bassi e Mike Rubini.

Info e prenotazioni 338 9031130



Varie-età di linguaggio

A cura dell’associazione culturale Ciarli Ceplin

Villa Rotondo c.so Alcide de Gasperi 431

14 agosto ore 21: «Siamo tutti stressati», spettacolo comico con Nico Maretti e Dario Diana

21 agosto ore 18.30: «Il gigante e la principessa»- spettacolo di burattini e muppet

ore 21: «L’ottimismo è la fregatura della vita» spettacolo di cabaret con Giovanni Ippolito

23 agosto ore 20: presentazione del libro «Il testamento di Don Liborio» e proiezione del film tratto dallo stesso romanzo «Tramonto a mezzogiorno»

Info e prenotazioni 347 89 53857 - 3935695872



Genesi - comunità metropolitana in cerchio

A cura dell’associazione culturale Menhi

Parrocchia di San Sabino

Dal 31 agosto al 7 settembre «Gesto sonoro»: laboratorio musicale con strumenti e oggetti della tradizione culturale pugliese a cura di Pino Basile, rivolto ad un numero massimo di 30 cittadini dai 12 ai 25 anni, dalle 16 alle 19

8 settembre ore 18 - «Genesi»: spettacolo di danza di Giulio De Leo, musica di Pino Basile e Giuseppe Doronzo con Erika Guastamacchia, Antonio Savoia e i cittadini coinvolti nel laboratorio musicale «Gesto sonoro»

ore 18.30 - «Comunità in cerchio»: performance coreografica di danza urbana con i cittadini, a cura di Giulio De Leo, con la complicità di Pino Basile e Giuseppe Doronzo e la partecipazione di Eufemia Mascolo

Info e prenotazioni: info@compagniamenhir.it e 328.8134535

Extra Locus

A cura di Bass Culture srl

Parco archeologico San Pietro

4 settembre ore 21: concerto di Any Other (genere rock, indie)

5 settembre ore 21: concerto di Kety Fusco (genere elettronica)