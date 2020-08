Bif&st: a Bari arriva Benigni, 150 eventi dal 22 al 30 agosto

Confermata la presenza del premio Oscar Roberto Benigni alla undicesima edizione del Bif&st-Bari International Film Festival, in programma a Bari dal 22 al 30 agosto. Benigni sarà a Bari il 29 agosto insieme con il regista Matteo Garrone in occasione della proiezione del film Pinocchio, girato in parte in Puglia e alcune delle cui scenografie sono ospitate nella nuova Apulia Film House. A Benigni sarà consegnato il premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista e il premio Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. A Garrone sarà consegnato nella stessa serata il premio Franco Cristaldi per il produttore del miglior film.

I premi Federico Fellini verranno conferiti anche a Anne Fontaine, che interverrà con un videomessaggio il 26 agosto e, in presenza, a Lina Sastri il 23 agosto e Nicola Maccanico il 28 agosto.

Un’arena allestita in piazza Prefettura a Bari con 750 posti a sedere sarà la principale location della undicesima edizione del Bif&st-Bari International Film Festival, in programma dal 22 al 30 agosto e che sostituirà il teatro Petruzzelli. Gli altri luoghi individuati per ospitare gli eventi della undicesima edizione del festival di cinema barese, ridotta nei numeri di eventi, ospiti e spettatori nel rispetto delle norme anti-Covid, saranno la corte del Castello Svevo, con 150 posti, una sala del multicinema Galleria (50 posti), il teatro Margherita che ospiterà una mostra dedicata a Mario Monicelli e il teatro comunale Piccinni di Bari. Il programma del festival è stato presentato oggi a Bari dal direttore Felice Laudadio e dalla presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco. Il Bif&st, presieduto dalla regista Margarethe von Trotta, ha l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il riconoscimento e il patrocinio della Direzione generale cinema e audiovisivo del Mibact, è promosso dalla Regione Puglia con la collaborazione del Comune di Bari e prodotto dalla Fondazione Afc. Gli ospiti attesi, rispetto ai circa 400 delle passate edizioni, saranno 120-150. Gli eventi in programma sono stati ridotti a un’ottantina rispetto ai circa 300 previsti.

Sarà un festival anti-Covid il Bif&st 2020, in programma a Bari dal 22 al 30 agosto. L’organizzazione del Bari International Film Festival, con Apulia Film Commission, in collaborazione con la task force della Regione Puglia, Asl e Inail e con un team di esperti, ha predisposto un protocollo che limita e e regolamenta gli accessi con il tracciamento dei partecipanti attraverso biglietti nominali, controllo della temperatura corporea mediante termoscanner agli ingressi delle sale e delle arene, con distanziamento sociale per tutte le attività. In tutte le aree verranno collocati, per l'igienizzazione delle mani, sanificanti liquidi e gel. Il solo materiale stampato sarà il catalogo-programma, mentre tutte le altre informazioni saranno comunicate in formato elettronico sui social e sul sito www.bifest.it. Saranno obbligatorie le mascherine in tutte le aree interne ed esterne quando il distanziamento risulti impossibile o difficoltoso, indossandole mentre si accede alle sale, quando si è in fila e sino al momento in cui si occupa il posto pre-assegnato dopo la prenotazione. La biglietteria sarà online per evitare assembramenti ai botteghini ma è comunque prevista la possibilità di accedere alla biglietteria del Teatro Piccinni e, per i biglietti gratuiti, del Multicinema Galleria. Nell’area di piazza Prefettura ci sarà un servizio di ambulanze e di personale sanitario di pronto soccorso a disposizione del pubblico.

Saranno dedicati al compositore premio Oscar scomparso di recente Ennio Morricone alcuni degli eventi del Bif&st - Bari International Film Festival, in programma a Bari dal 22 al 30 agosto. Si tratta di un filmato della durata di circa 20 minuti che racconta alcuni momenti del passaggio a Bari di Morricone, in occasione della edizione 2019 del Festival di cinema barese. Ci sarà inoltre, il 28 agosto nel teatro Piccinni, la proiezione del recital musicale «Napoli che canta» tenuto da Lina Sastri in onore del maestro Morricone e registrato nel teatro Petruzzelli il 27 aprile 2019. La stessa Lina Sastri domenica 23 agosto sarà premiata a Bari con il riconoscimento Federico Fellini per l’eccellenza artistica.