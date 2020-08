Cala il sipario su un altro storico locale di Bari: addio alla pizzeria Continental

BARI - Un altro storico locale nel cuore di Bari chiude i battenti: addio alla pizzeria Continental. Il ristorante è in attività dal 1966 ed è considerato uno dei luoghi storici e iconici della città. Ad annunciarlo è il proprietario Mimmo Lorusso che conferma che a dare il colpo di grazia al ristorante sia stato il Covid 19 e il successivo lockdown. La data della chiusura è fissata per l'8 agosto. Uno ad uno i negozi e i ristoranti storici di Bari si ritrovano, complice la crisi del commercio, ad abbassare la saracinesca: dopo la cartoleria Favia, la pasticceria Stoppani, il negozio di strumenti musicali Giannini, quello di tessuti Pallante, la gioielleria Trizio Caiati e la boutique Ventrelli, anche questa vera e propria istituzione del commercio barese cessa la sua attività. «Ci ho provato, ma andare avanti non conviene più», ha dichiarato Lorusso.