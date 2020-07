Grumo, 500mila euro di Iva non versati: GdF sequestra beni a fabbrica di carrozzerie

I Finanzieri di Altamura (Ba) hanno dato esecuzione al provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni intestati ad una società di capitali con sede a Grumo Appula (Ba), che si occupa di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e rimorchi.

Secondo le investigazioni svolte dalle Fiamme Gialle altamurane, il rappresentante legale della società, nel 2015, ha omesso di versare l’I.V.A. dovuta all’Erario per un importo pari a circa 500mila euro. Sequestrati 14 automezzi industriali per la raccolta di rifiuti ed un motoveicolo, per un valore complessivo coincidente con quello dell’imposta evasa.