Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Lorenzo Labarile: aveva 76 anni

E’ morto nella notte, a Pescara, il giornalista Lorenzo G. Labarile, ex direttore di Rete8 e di altre emittenti private e conduttore della trasmissione Rete8 Economy. Di origini pugliesi, aveva 76 anni. Lascia la moglie, la cantante lirica Aleksandra Lazic.

Labarile, dopo la laurea in Giurisprudenza, aveva iniziato la carriera giornalistica, a cui poi affiancò l’attività politica: per diversi anni fu funzionario della Democrazia Cristiana e lavorò nella segreteria di Aldo Moro. Arrivò in Abruzzo alla fine degli anni '70. E’ stato direttore di Antenna 10, Tele Abruzzo Regionale e, nei primi anni 2000, di Rete8. Aveva collaborato con l’università «d’Annunzio» e con il gruppo De Cecco.

La camera ardente è stata allestita, a partire dalle 13, all’obitorio dell’ospedale di Pescara, mentre non si conosce ancora la data dei funerali.

«Grande lo sconcerto ed il dolore di tutta la famiglia di Rete8, dall’editore, all’ufficio amministrativo, il direttore, l'intera redazione e la squadra tecnica», si legge sul sito web dell’emittente