Bari, "incivile" getta rifiuti ingombranti vicino il Policlinico: beccato e multato

BARI - La polizia di Bari ha sorpreso un 70enne mentre gettava rifiuti ingombranti in zona Policlinico. L'uomo alla guida di un autocarro Fiat è stato colto in flagrante mentre si trovava in via Petrera. Da giorni diversi cittadini avevano segnalato alcuni 'sporcaccioni' che, dopo aver presumibilmente svuotato alcune cantine, gettavano ingombranti per strada. L'uomo è stato quindi sanzionato.