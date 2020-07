Conversano, corsa tra ex compagni di scuola: Loiacono sfida Lovascio

CONVERSANO - Oggi, venerdì 10 luglio, alle 19, sulla rampa di San Benedetto, sarà presentata la ricandidatura del sindaco uscente Pasquale Loiacono sostenuto dal centrosinistra che ha amministrato la città da giugno 2018 al 20 maggio scorso, quando 4 consiglieri della ex maggioranza e 5 delle opposizioni di centrosinistra, centrodestra e civiche firmarono la sfiducia. Classe 1962, avvocato civilista, per Loiacono è la seconda candidatura a sindaco dopo quella del 2018.

Sempre nell’area del centrosinistra si segnala anche la costituzione del gruppo di Italia Viva. Referente cittadino dei renziani è l’imprenditore Graziano Marinelli: «Dato il poco tempo a disposizione, è incerta la presentazione di una nostra lista alle Comunali».

Proseguono, intanto, le trattative nel centrodestra con Fratelli d’Italia, Lega Salvini e Forza Italia impegnate con altri movimenti civici a trovare la quadra su candidato e apertura della coalizione ad altre forze. Lunedì 13 luglio, alla presenza dei referenti provinciali, è in programma il probabile incontro decisivo.

Intanto anche il centrodestra fa sapere che punta sulla «discontinuità a Palazzo di città». Allo stato, dunque, sono in corsa due ex sindaci - Giuseppe Lovascio e Loiacono, entrambi classe ‘62 ed ex compagni di scuola - che nel 2008 sono stati sindaco e vice nella prima giunta Lovascio e hanno governato rispettivamente dal 2008 al 2017 e dal 2018 al 2020; gli imprenditori Valerio Conte (Cinquestelle) e Mirko Fanizzi (Popolo della famiglia), per un quadro politico, dunque, frammentato.

A settembre saranno ben 23 i partiti e le liste civiche al via per potenziali 300 candidati consiglieri e tra i 5-6 candidati sindaco. Sono ben 7 le liste che schiera Lovascio: «Conversiamo», «Cultura Pugliese», «Con Lovascio liberi», «Popolari con Lovascio sindaco», «Conversano per tutti», «Noi per il futuro», «Conversano nel cuore». Sei, ma potrebbero salire a 7, le liste che sosterranno Loiacono: «Punto», «Città nostra», «Conversano Bene Comune», «Psi», «Conversano futura», «Iniziativa democratica» cui dovrebbe aggiungersi, nelle prossime ore, un’altra civica. Una invece la lista a sostegno di Conte, il «Movimento Cinque Stelle». Una anche con Fanizzi: il «Popolo della famiglia». In più saranno in corsa, nel centrosinistra il Pd, nel centrodestra «Fratelli d’Italia», «Lega Salvini», «Forza Italia».

Attendono una collocazione le civiche «Cittadini protagonisti» che fa capo all’ex presidente del Consiglio comunale Pasquale Gentile e probabile candidato sindaco, «Valore futuro» dell’ex consigliere Andrea Colapinto, «Conversano a Sud Est» dell’odontoiatra Bartolomeo Lofano, «Autonomi e liberi» del ristoratore Massimo Giordano e «Legalità e trasparenza» dell’imprenditore Maurizio Spedicati. Da queste forze potrebbero nascere altre 2 coalizioni.