Bari, Lector in fabula prepara il format radio-televisivo

BARI - Quest’anno, la XVI edizione di Lectorinfabula, il Festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione «Giuseppe Di Vagno (1889-1921)», sarà innovativa e unica per le novità con cui si proporrà al pubblico: in loco e sul web.

Sei appuntamenti nel fine settimana, per ridisegnare il futuro in 100 lezioni, per comprendere e ripartire. Sei episodi, ognuno con un tema diverso, con uno sguardo alla possibilità di andare oltre la crisi, raccontando un mondo nuovo fatto di sostenibilità, rigenerazione, solidarietà e resilienza, un mondo in grado di superare l’emergenza post Covid19.

Cento incontri per analizzare, raccontare, discutere, dibattere e confrontarsi su quello che è stato, ma soprattutto su quello che sarà il «ritorno» al mondo nuovo.

Si parlerà di vecchi e giovani e dei ponti generazionali tra memoria e futuro; del ruolo della politica e del rapporto tra le Istituzioni, di giochi di potere e geografie politiche, del futuro delle democrazie e del mondo che cambia; di crescenti povertà e disuguaglianze, di razzismo e questioni migratorie, di sicurezza e diritti individuali. Della formazione dell’opinione pubblica e dei rapporti tra scienza e informazione; dell’uomo e dei diritti sociali; di scuola, lavoro e salute; di Europa e di economia.

Dal 25 settembre al 5 dicembre 2020, Conversano diventerà lo scenario di un calendario culturale realizzato con una formula sperimentale e innovativa, rispetto all’ormai già visto e consumato, pensato per soddisfare tutte le fasce di età.

Il programma di Lectorinfabula racchiuderà ciò che di meglio compone «I Granai del Sapere» e quindi Lectorintavola, Scuola per la Buona Politica, Lezioni Salvemini, Lector Ragazzi; e ancora, i workshop realizzati in collaborazione con il Co.Re.Com. Puglia sul diritto d’informazione, gli appuntamenti formativi con l’Ordine dei giornalisti della Puglia, e poi concerti, letture e visioni di film e documentari, la mostra internazionale sulla satira, la mostra fotografica e documentaria sul progetto «Memorie del presente».

La prossima edizione di Lectorinfabula, dunque, andrà oltre l’idea classica del Festival e proporrà ad un pubblico sempre più numeroso, un format radiotelevisivo, fatto da trasmissioni diverse, linguaggi smart e sempre vari, costruito su tempi e modalità differenti senza perdere la dimensione concreta degli incontri dal vivo che per gran parte si svolgeranno nel complesso monastico di San Benedetto.

Da un lato, dunque, il ruolo di centro culturale ricoperto nel medioevo dai Monasteri benedettini che al giorno d’oggi richiama la creazione di una comunità europea fondata sul lavoro e sulla solidarietà sociale; dall'altro, il ruolo centrale della Community Library per un moderno Istituto di cultura.

La XVI edizione di Lectorinfabula vedrà appuntamenti in presenza, se la situazione lo permetterà e comunque nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento in corso, e dirette audiovideo online sulla piattaforma web e social della Fondazione Di Vagno. Gli incontri saranno anche scaricabili.

Questi alcuni degli ospiti che interverranno: in apertura il giornalista Gigi Riva con un reading sulla Spoon River d’Italia, Carmen Yañez che ricorderà il marito Luis Sepùlveda, gli scrittori Javier Cercas e Bruno Arpaia, il sociologo Marco Aime, il geografo Franco Farinelli, l’astrofisica Marica Branchesi; i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Dario Franceschini; il senatore Tommaso Nannicini; per Lector Ragazzi Delphine Perret, Stefano Laffi, Melvin Burgess e Roberta Fulci.