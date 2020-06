Sagra della Ciliegia Ferrovia Express 2020: consegnato al sindaco di Turi assegno per famiglie in difficoltà

Il presidente dell’associazione culturale “InPiazza” Livio Lerede, assieme al presidente dell’associazione TurPuglia Lorenzo Simone, ha consegnato alla sindaca del comune di Turi, Tina Resta, l’importo proveniente dalla raccolta fondi portata a termine di questa edizione della sagra della Ciliegia Ferrovia Express, itinerante, e destinato alle famiglie colpite dalla crisi derivante dall’emergenza Covid-19.

L’assegno, di importo pari a € 2.165,94 sarà poi ripartito dagli uffici competenti dell’amministrazione comunale di Turi. “Il nostro tour – dichiara Lerede - ha permesso di valorizzare il nostro prodotto e di far pubblicità al nostro territorio, alla nostra ciliegia e al nostro paese, ma permetterà anche a chi è meno fortunato di noi di avere un piccolo sostegno” “Ringrazio le associazioni che si sono spese per le famiglie più fragili di Turi – la risposta della sindaca Tina Resta - l’emergenza che abbiamo affrontato non ha eguali in questo momento. Penso di parlare a nome di tutta la comunità che ha apprezzato i sacrifici e l’impegno profuso in questo periodo”.