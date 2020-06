Ex OM carrelli, M5S: «Pubblicata circolare INPS: sbloccata mobilità per lavoratori»

C'è l'ufficialità. L'Inps ha pubblicato la tanto attesa circolare per la mobilità in deroga che consente di sbloccare gli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori ex Om Carelli. L'atto burocratico giunge al termine di un percorso lungo, cominciato addirrittura a novembre scorso con il primo sì al provvedimento, tra annunci proseguiti nei mesi scorsi e richieste di accelerazione dei tempi da parte dei sindacati. A confermare la notizia, in una nota, è la consigliera regionale e candidata presidente della Regione Puglia per il M5S Antonella Laricchia.

“Si tratta di un importante aspetto legato alla mobilità in deroga per l'anno 2020 - dice la Laricchia assieme alla deputata pentastellata Angela Masi - che consente di concedere gli ammortizzatori sociali a quei lavoratori che, a causa di problematiche che si protraggono da anni, non avevano tutti i requisiti previsti dalle normative passate. Ora toccherà all'Inps regionale pagare quanto spetta ai lavoratori che aspettano da molto tempo queste risorse. Importante sarà ora concretizzare un ritorno alla normalità per questi lavoratori e per le loro famiglie” concludono le esponenti pentastellate.