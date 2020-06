Bari, in casa con 3kg di marijuana e hashish: due arresti

I carabinieri di Bari hanno arrestato due cittadini stranieri, S.M., 26enne senegalese, e K.A., 35enne gambiano, entrambi pregiudicati, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia che transitava in via Monte Nevoso, ha notato S.M., già noto perché arrestato lo scorso 16 giugno per lo stesso reato, che stava entrando in una casa non sua, di cui però aveva le chiavi.

Insospettiti, i carabinieri hanno proceduto al controllo dello straniero e ad una perquisizione dell’appartamento, al cui interno si trovava anche K.A.. In un trolley, i militari hanno sequestrato 4 buste con circa 3,2 chilogrammi di marijuana, 7 grammi di hashish, un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. I due si trovano ai domiciliari.