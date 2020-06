Gioia del Colle, la festa di fine anno per gli scolari? A turno allo stadio

GIOIA DEL COLLE - L’ultimo giorno di scuola allo stadio per tornare vicini, seppur distanti, e dirsi «arrivederci» in presenza e non con l’amaro saluto virtuale fatto via piattaforma. A Gioia del Colle la campanella finale suonerà nel campo sportivo «Martucci» per le classi terminali delle Medie e delle quinte Primarie.

L’amministrazione ha messo a disposizione l’area dello stadio per dare la possibilità a insegnanti, studenti e genitori di salutarsi. La scuola, insomma, riaprirà, seppur in un contesto diverso per dare un segnale di speranza, soprattutto, oltre che di affetto. È stato già preparato un calendario.

Si partirà domani, martedì 16 giugno, e si proseguirà fino al 3 luglio. I saluti finali si svolgeranno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in due turni (ore 10-10,45 e 11-11,45). Gli incontri saranno all’aperto e in totale sicurezza, nel rispetto della distanza interpersonale imposta da ogni norma e con l’utilizzo delle mascherine.

Prima di accedere al campo sarà anche rilevata la temperatura corporea. L’utilizzo e l’accesso contingentato all’area saranno consentiti solo su prenotazione.

«È stato un anno molto difficile che ha stravolto le abitudini di tutta la scuola e richiesto enormi sacrifici a studenti, genitori e insegnanti - dice l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Lucio Romano -. Per questo non potevamo permettere che si terminasse senza nemmeno un saluto, senza guardarsi negli occhi. Abbiamo incontrato i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori e in accoglimento di tante richieste pervenute da famiglie e docenti abbiamo pensato di organizzare questo calendario, seppur solo per le classi terminali».

Un gesto simbolico, insomma, che però può valere tanto nel cuore di chi lascia l’ultima classe di scuola. L’amministrazione comunale metterà a disposizione anche un impianto di amplificazione: «Sarà un saluto sobrio - dice l’assessore - ma sarà comunque un modo per chiudere degnamente questo anno scolastico». Romano è in costante contatto con i dirigenti scolastici per affrontare la questione sicurezza in vista dell’inizio del prossimo anno. L’amministrazione si è resa disponibile anche a valutare altri spazi per la didattica per gli istituti che ne avessero bisogno. Tra questi ci potrebbero essere i locali dell’ex distilleria di via Cassano.

Intanto al Comune sono arrivati 280mila euro dalla Regione (Gioia è tra i 67 Comuni ammessi) per la messa in sicurezza delle scuole di via Eva, San Filippo Neri e Losapio (compresa la palestra). I fondi rientrano nel finanziamento regionale per l’adeguamento antincendio.