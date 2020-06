Bari, polizia arresta 2 uomini: uno per droga, l'altro si era nascosto per eludere mandato di cattura

La polizia di Bari ha arrestato due persone. Nel corso della serata del 10 giugno lungo la SP54 Modugno/Palese gli agenti hanno riconosciuto a bordo di un'auto, insieme a un'altra persona, il pluripregiudicato Michele Tetro, classe '76, noto per precedenti in materia di stupefacenti. Il giovane non potendo nasconderla in alcun modo, ha consegnato ai poliziotti la cocaina che aveva con sé, 13 grammi. Aveva altre dosi anche in casa, ed è stato posto ai domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri, al quartiere San Paolo, è stato invece arrestato Vito Losacco, 40 anni, destinatario di un ordine di cattura emesso lo scorso 9 giugno dalla Procura di Taranto per reati contro il patrimonio. L'uomo si nascondeva in un luogo diverso dalla residenza per non essere preso. È stato condotto nel carcere di Bari.