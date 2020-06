Bari, in giro con cocaina e marijuana: un 19enne ai domiciliari, denunciato l'amico

Un poliziotto della Polizia Ferroviaria che stava entrando in servizio, ha notato in corso Italia, a Bari, vicino a un'edicola abbandonata, due giovani, uno dei quali era appena salito sul tetto della struttura e aveva nascosto un involucro nei pantaloni mentre l'altro faceva da palo. Poco dopo i due sono stati fermati: 22 grammi di marijuana erano addosso al ragazzo che era salito sul tetto, un 19enne pregiudicato, e una dose di cocaina era custodita dall'altro. Il primo giovane occupava una stanza in un hotel, in cui sono state trovate altre 70 dosi di marijuana e 3 grammi di cocaina. Il 19enne è stato posto ai domiciliari, proprio nella stanza d'hotel, l'altro è stato denunciato.