Bari e provincia, ma i nostri cinema ancora non riaprono: «Norme impossibili»

Il 15 giugno i cinema e i teatri d’Italia potranno riaprire le loro porte agli spettatori, dopo oltre tre mesi di chiusura, da quell’8 marzo che ha segnato il lockdown della cultura italiana. Lunedì prossimo quindi via libera alle riaperture, in teoria, perché in pratica non sarà così, o almeno non lo sarà per i cinema di Bari e provincia.

Giulio Dilonardo, presidente Agis e Anec di Puglia e Basilicata, spiega che i cinema di Bari e provincia (ma anche di tutta la Puglia) non riapriranno il 15 giugno. «Le condizioni imposte dal DPCM del 17 maggio sono inattuabili. Intanto la Conferenza delle Regioni sta continuando a lavorare nel merito e siamo fiduciosi che ci saranno linea guida migliorative. Si attende anche l’ordinanza regionale che regolerà la situazione d’emergenza come ha fatto per altri settori. C’è anche da dire che non vi sono proposte di film da poter far vedere nei cinema. È prevista una uscita di Walt Disney per il 22 luglio, ma per il resto è tutto bloccato. I film sono in pending nei listini, ma non è stata ancora fissata la data per le uscite».

Francesco Santalucia, con il suo Multicinema Galleria nel centro di Bari, sta valutando la possibilità di riaprire al pubblico intorno alla metà di luglio, ma solo se ci saranno film importanti. Il Galleria dispone anche di una arena all’aperto, l’Arena Quattro Palme, che quest’estate, salvo nuove disposizioni sul distanziamento sociale, rimarrà chiusa. «L’Arena dispone di centoquaranta posti - dice Santalucia – che oggi si ridurrebbero a quaranta/cinquanta posti, la riapertura quindi non sarebbe sostenibile economicamente. Se dovessero essere modificati i protocolli, penseremo anche alla riapertura dell’Arena, ma non prima della metà di luglio.

Quando tutto questo sarà finito gli spettatori vorranno tornare al cinema, ne sono certo, ma l’estate non è il periodo ideale, soprattutto quest’anno. È improbabile che dopo essere stato per più di due mesi chiusi in casa, qualcuno possa pensare di tornare al chiuso in un cinema, per di più indossando la mascherina. Lo stiamo vedendo con quello che sta accadendo con la ristorazione: chi ha posti all’aperto lavora, chi ha solo posti al chiuso rimane vuoto».

Andando da nord a sud, nel barese, anche il Multicinema Mangiatordi di Altamura e il Red Carpet di Monopoli confermano la chiusura fino a data da stabilire.

«Abbiamo inaugurato le due nuove sale (in tutto sono 4 per un totale di 550 posti, ndr.) a dicembre 2019, quindi abbiamo avuto scarsi tre mesi per far fronte all’investimento effettuato, e i conti, purtroppo, chissà quando quadreranno - racconta Francesco Magiatordi -. Rimarremo chiusi fino a quando non vi saranno linee guida certe e accettabili e vi saranno proposte filmiche allettanti».

Dello stesso avviso Giovambattista Petruzzi, del multisala Red Carpet, a Monopoli. Anche la struttura monopolitana è nuovissima, inaugurata solo due anni fa, e dispone di otto sale, per 1021 posti, con proiettori digitali 2k e 4k e la visione in 3D. «Non riapriremo – conferma Petruzzi -, aspettiamo cosa accadrà a livello normativo e per quel che riguarda l’uscita dei film. Occorre assolutamente rivedere le direttive per le nostre riaperture, ci sono cose che onestamente non comprendiamo, come il fatto che in pizzeria si può andare con la propria famiglia e sedere vicini, senza distanza di un metro, e invece al cinema anche i familiari conviventi devono mantenere il distanziamento sociale».