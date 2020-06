Teatro Petruzzelli, arriva sul web «San Nicola» la nuova opera per ragazzi

La Fondazione Petruzzelli presenta un nuovo appuntamento del progetto Educational 'Petruzzelli dei ragazzì che ha per titolo «C'era una volta un Santo... E San Nicola diventa opera» che è on line, fruibile per tutti, sul sito www.fondazionepetruzzelli.it (nelle sezioni Educational e Petruzzelli dei ragazzi) e sul canale Youtube Fondazione Petruzzelli.

Questo secondo appuntamento propone interviste ed approfondimenti che racconteranno «La notte di San Nicola», nuova opera commissionata al compositore Nicola Campogrande, su libretto di Piero Bodrato e per la regia di Walter Pagliaro. Lo spettacolo, che sarebbe dovuto andare in scena a maggio 2020, debutterà nella primavera del 2021, in seguito all’emergenza sanitaria Covid 19. Chi aveva già acquistato il biglietto potrà entro il 14 giugno richiedere alla Fondazione un voucher spendibile per i prossimi titoli. Il video propone un viaggio virtuale che rivela il cuore del nuovo progetto musicale, dalle note alle parole, passando per le immagini in anteprima delle scenografie di Luigi Perego. A raccontare il work in progress dello spettacolo il compositore Campogrande, l’autore del libretto Bodrato ed il regista Pagliaro. Il video si conclude con una performance dell’attore e narratore Tony Marzolla che, dando vita ad un personaggio fantastico, racconta le emozioni dei marinai e del loro incontro con il Santo di Myra.

L’idea del progetto, per cui sono già in lavorazione altre puntate, nasce in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, per contribuire all’offerta formativa della didattica on line, in momentanea assenza della possibilità di portare i ragazzi a Teatro. Con questa iniziativa la Fondazione Teatro Petruzzelli conferma la particolare attenzione nei confronti del pubblico di domani ed offre a tutti l’opportunità di partecipare ad un viaggio dietro le quinte.