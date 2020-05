Ruvo, auto rubata e data alle fiamme in zona «Matine»

RUVO DI PUGLIA - Segnalata ai Carabinieri della locale stazione da parte dei vigilanti delle «Metronotte srl» un'auto bruciata nelle campagne in zona «Matine». Dalle ricerche effettuate dai militari è risultata essere oggetto di furto. Indagini sono in corso per risalire agli autori del furto che potrebbero essere stati gli stessi ad aver incendiato l'autovettura.

Ancora non è chiaro se dietro al furto dell’auto ci sia un tentativo di estorsione. Gli investigatori in queste ore stanno cercando di capire se dietro al furto dell’autovettura possa esserci la mano di malfattori del luogo che avrebbero potuto chiedere al proprietario una somma in denaro in cambio della riconsegna della macchina.