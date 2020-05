Molfetta, due deejay in spiaggia danno voce alla musica fatta tacere per 3 mesi

Molfetta - Due deejay per amici del settore dello spettacolo in sofferenza dopo il lungo lockdown legato al diffondersi del coronavirus e anche nella fase 2, caratterizzata da doverose restrizioni.

Martedì, 2 giugno, dalle ore 16 alle 20, allo stabilimento balneare «Bahia» di Molfetta, si terrà un evento a porte chiuse nel quale due deejay di lunga esperienza metteranno al servizio della causa (rilanciare l’attività artistica in generale dopo i tre mesi di stop) la loro attitudine squisitamente radiofonica. Infatti l’evento si terrà rigorosamente a porte chiuse per evitare assembramenti e andrà in onda in diretta su Facebook e sulle frequenze di Radiomia, la emittente giovinazzese seguitissima in tutta la Puglia. Titolo dell’appuntamento «Radio Havana Live».

I protagonisti saranno dj Lilly (all’anagrafe Pasquale De Marzo, barese) e Mr. Enzo Farinola, dj storico della movida del nord barese. Con loro la vocalist La Grimilde, presentatrice e speaker radiofonica titolare dell’agenzia di dj Havana Group Eventi; Cinzia Tattini, di Radiomia, Antonio Di Cosola, attore e seguitissimo personaggio web, e Gaetano Tasselli. Tutti presteranno la loro voce e le loro riflessioni per intrattenere il pubblico sottolineando che «lo spettacolo deve continuare».

Spiega Lilly, al suo attivo (in un curriculum ricco e costellato di successi e serate indimenticabili lungo tutto lo Stivale) la collaborazione con un giovanissimo Fiorello a fine anni Ottanta sulla riviera romagnola: «Vogliamo sensibilizzare gli ascoltatori all’idea che la musica non si può fermare», scandisce le parole con la timbrica inimitabile. Aggiunge: «Radio Havana nasce dalla necessità di creare una community che avrebbe aiutato tutti i frequentatori del mondo social a sentirsi meno soli ed emarginati durante la quarantena». In effetti nei tre mesi appena trascorsi ha fatto compagnia a migliaia di persone, soprattutto sole, chiuse in casa per difendersi dal Covid-19.

Insomma sarà un 2 giugno tutto in diretta su Facebook (pagine ufficiali Radio Havana & Babilonia Eventi) e su Radio Mia Fm, dalle 16 alle 20, nella location dello stabilimento balneare di Molfetta.