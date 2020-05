Bari, aria di crisi in Lega: c'è il nuovo capogruppo, ma il vecchio non lo sa

BARI - «Apprendo da fonti interne all’amministrazione comunale che i miei tre colleghi di partito (Fabio Romito, Laura Manginelli e Pino Viggiano) hanno protocollato questa mattina (ieri, ndr) alla segreteria del consiglio comunale la nomina di un nuovo capogruppo, il collega Pino Viggiano».

Lo rende noto Michele Picaro, capogruppo della Lega in consiglio comunale, almeno fino a ieri.

«Questa decisione - sostiene il consigliere di minoranza - è non solo l’ennesima dimostrazione di un partito al cui interno è sempre più impossibile realizzare confronto, dialettica e sintesi. Ma è sicuramente anche da attribuire alla mia richiesta, con altri esponenti, di aprire un dibattito nel partito in vista delle imminenti elezioni regionali». Aria di crisi, dunque, all’interno della Lega barese, caratterizzata da divisioni interne e correnti anche ai tempi della scorsa campagna elettorale per le amministrative. Certo un serio problema di dialogo interno.

«Evidentemente - continua un amareggiato Michele Picaro - l’impegno istituzionale profuso e il consenso elettorale ottenuto, esattamente un anno fa diventando il consigliere di centrodestra più suffragato in Puglia, non sono per la Lega elementi su cui basre la crescita e la rappresentanza di partito. Al mio successore, Pino Viggiano, faccio i più sentiti auguri di buon lavoro».