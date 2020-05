Bari, picchia la moglie per 11 anni davanti alle figlie: 48enne allontanato da casa

La polizia di Bari Carrassi ha eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 48 anni. L'uomo dal 2009 era violento nel rapporto con la moglie, ma solo lo scorso aprile la polizia è venuta a conoscenza della situazione. Il 48enne ogni giorno si rivolgeva alla moglie con aggressività e minacce, anche davanti alle figlie, una minorenne e una appena 18enne. Dal 2009 aveva cominciato a fare uso smodato di alcool, stesso anno in cui fu anche sanzionato per guida in stato d'ebbrezza. Quando le figlie tentavano di difendere la mamma, che veniva anche picchiata, venivano colpite anche loro. Da qui il provvedimento emesso dal Gip.