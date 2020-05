Bari, furto e ricettazione: denunciati un albanese e 2 georgiani

BARI - Fermati e denunciati dalla Polizia un 30enne albanese per furto aggravato all’interno del centro commerciale Ipercoop e 2 georgiani per ricettazione in concorso di costosi capi di abbigliamento. Le denunce sono scattate nel'ambito dei controlli che sono stati intensificati al fine di contrastare i fenomeni predatori in vista della ripresa di numerose attività commerciali della città.

Il 30enne albanese è stato sorpreso presso il centro commerciale Ipercoop di Santa Caterina mentre perpetrava un furto di generi alimentari esposti all’interno del supermercato per un totale di 75 euro. Il ladro è stato fermato, dopo aver oltrepassato le casse di pagamento, dal personale di sicurezza. In brevissimo tempo sono arrivati i poliziotti della volante di zona che hanno constatato i fatti e lo hanno denunciato oltre a segnalarlo all’Ufficio Immigrazione per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

In Piazza Garibaldi, invece, i poliziotti hanno fermato e controllato due georgiani, di 23 e 37 anni, trovati in possesso di diversi capi di abbigliamento ancora etichettati, di marca rinomata, di cui non erano in grado di giustificare la provenienza. Entrambi dovranno rispondere di ricettazione in concorso.