Bari, scontro tra 2 auto e una si ribalta: due feriti. Divelto semaforo a Japigia

BARI - Momenti di panico a Japigia: un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto nella tarda mattinata all’angolo tra via Caldarola e via Toscanini, nel quartiere Japigia. Qui, per causa in corso di accertamento, una delle due auto coinvolte si è ribaltata finendo la sua corsa contro un semaforo, divelto a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale (il Comando dei vigili urbani non è molto distante da qui) e i soccorritori del servizio di emergenza 118. Ai primi il compito di ricostruire la dinamica e risalire alle responsabilità. Probabile, che i conducenti di uno dei due mezzi non abbia dato la precedenza all’altro, ma si tratta solo di una ipotesi. Due i feriti, per fortuna non gravi, che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici.