Bari, bimbo nasce da mamma positiva al Covid, ma non si contagia: dimessi entrambi

«Il 9 aprile scorso, nel pieno della tempesta Covid, è nato un bambino di nome Giosuè. Sua madre Katiana, suo padre Stefano e i suoi tre fratelli avevano contratto il virus, mentre lui è risultato negativo». Oggi finalmente - come annuncia il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - mamma e bimbo sono stati dimessi dall'ospedale e tutta la famiglia ha sconfitto il Covid: «Come una grande famiglia che ne abbraccia una più piccola e fragile, ci siamo stretti intorno a Giosuè e ai suoi cari. La Puglia intera ha accolto questa nuova vita che è stata per tutti noi anche un segno di speranza. È una notizia bellissima che ci dà forza in questo momento in cui, lentamente, stiamo ripartendo. Auguri per il futuro e grazie ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che non si arrendono mai. Grazie al loro instancabile lavoro oggi leggiamo questa storia straordinaria»