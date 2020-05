Canottaggio, il 16enne Tamborrino è nella top 4 degli atleti pugliesi d'interesse nazionale

BARI - Il sedicenne Luigi Tamborrino, canottiere barese del Circolo Barion, è stato inserito nell’elenco degli atleti di interesse nazionale dalla Federazione italiana canottaggio. E’ il più giovane dei quattro pugliesi presenti nella lista, in predicato per gli Juniores sebbene per età possa ancora gareggiare nel secondo anno Ragazzi.

«Siamo contenti per Luigi - spiega Sabino Bellomo, allenatore della squadra agonistica del Barion -. È un bel premio per il nostro gruppo. Lavorare a casa significa impegnarsi il doppio, fra incombenze di studio e difficoltà a lavorare da soli. Ognuno dei nostri ragazzi ha fatto il massimo, rispettando i programmi quotidiani e adattandosi alla situazione, costruendo persino pesi di fortuna con manici di scopa e bottiglie».

Soddisfatto anche l’altro tecnico Alessandro Dironzo, che assieme a Bellomo ha continuato ad assistere da remoto i giovani canottieri del circolo barese di molo San Nicola: «Le sedute - sottolinea - sono proseguite regolarmente attraverso le varie piattaforme di condivisione, senza pause. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto che dovrà essere confermato alla ripresa delle attività».