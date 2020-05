Allarme Inps di Bari: «Bonus 600 euro, chi vi contatta è un truffatore»

Anche la direzione barese dell’Inps rilancia l’allarme. Attenzione: è in atto un tentativo di truffa tramite il cosiddetto phishing, la truffa informatica effettuata inviando un'e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati come numero di carta di credito, password e altre informazioni private. L’Inps avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa «finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro». L’invito a tutti gli utenti è «a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Istituto».