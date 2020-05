Fase 2, al cimitero di Gravina da domani si entra solo in ordine alfabetico

BARI - Nel cimitero di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, si potrà entrare da domani ma in ordine alfabetico. E’ quanto stabilisce un’ordinanza del sindaco Alesio Valente, l’obiettivo è quello di evitare gli assembramenti. Sarà obbligatorio anche indossare le mascherine. Gli ingressi saranno contingentati: si potrà entrare una persona alla volta e soltanto un componente per ogni famiglia.

Domani si comincia con i cognomi che iniziano con le lettere A e B, nel pomeriggio si proseguirà con C e D. L’ordinanza prevede delle eccezioni legate alla domenica, quando ad accedere all’area cimiteriale saranno coloro che per motivi di lavoro o impedimenti oggettivi non avranno potuto andare nei giorni prestabiliti, ma bisognerà prenotarsi telefonicamente.

«Dal 4 al 17 maggio - scrive su facebook il sindaco - abbiamo contingentato gli ingressi, prevedendo per ogni giorno ingressi regolati secondo la lettera iniziale del proprio cognome. Naturalmente, se dal monitoraggio che sarà svolto giorno per giorno si dovesse rilevare la possibilità di eliminare il sistema di accessi contingentati, cambieremo le regole anche prima del 17 maggio. Ma per il momento, pur nella consapevolezza dell’ennesimo sacrificio vi è richiesto a tutela della salute di tutti, chiedo la vostra collaborazione».