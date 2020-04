Castellana, la festa patronale solo online

CASTELLANA - In tempi ordinari il bel sole del fine settimana appena trascorso avrebbe impreziosito la festa religiosa più attesa: la festa d’aprile, la festa grande, i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana, patrona di Castellana Grotte. Il Covid 19 ha invece costretto il comitato feste patronali presieduto da Franco Rizzi a «dirottare» riti e celebrazioni sulla propria pagina Facebook con un programma fatto su misura per questi insoliti festeggiamenti a distanza. Una «Festa d’aprile 2020 on line... per rivivere le emozioni che da sempre accende» che alle 20 di ogni sera (anche di stasera, lunedì 27) attraverso video e foto ripercorre gli ultimi decenni della Festa e che ha visto il momento culminante nella diretta della santa messa solenne celebrata ieri mattina nel santuario della Madonna della Vetrana dal vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli, mons. Giuseppe Favale alla presenza del sindaco Francesco De Ruvo in rappresentanza dell’intera comunità. L’auspicio è che i tanti momenti di aggregazione che da sempre caratterizzano questo imperdibile appuntamento di comunità, siano soltanto rinviati di un anno .