Modugno: dopo lo stop apre parco per bimbi autistici, con ingressi scaglionati

Il Comune di Modugno ha disposto la riapertura del giardino pubblico «Parco San Pio» per bambini e ragazzi autistici, con adhd (deficit di attenzione/iperattività) e con problemi intellettivi gravi, i quali potranno accedere al parco uno alla volta per un’ora ciascuno (dalle 9 alle 19.20), sempre accompagnati da un genitore o da un parente che ne abbia fatto richiesta telefonica.Per le prenotazioni sono stati attivati due numeri telefonici dalle associazioni che gestiscono i due centri diurni del territorio, «Maila» (3409195259 dal lunedì al venerdì) e «Il Villaggio degli Eroi» (3393607079 sabato e domenica).

Si tratta di un’apertura straordinaria in quanto le misure urgenti del Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno disposto, lo scorso 25 marzo, la chiusura al pubblico di parchi, aree gioco, di ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici. «Pur mantenendo come prioritario l’obiettivo della tutela della salute pubblica - ha dichiarato il sindaco, Nicola Magrone - abbiamo valutato l’opportunità di tenere conto di situazioni specifiche. Pensiamo allo stato di bisogno di persone che si trovano in particolari condizioni per le quali è consigliato proprio sotto il profilo terapeutico di mantenere quanto più possibile le passeggiate all’aperto».