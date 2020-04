Aqp avvia selezione per 7 ruoli: Fdi a Emiliano: «Era necessario durante la pandemia?»

BARI - Acquedotto Pugliese avrebbe avviato una seconda selezione interna per coprire sette ruoli in pianta organica: lo sostiene in una interrogazione regionale rivolta al presidente Michele Emiliano il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. «Ci eravamo lasciati - commentano i consiglieri regionali Saverio Congedo e Francesco Ventola - chiedendo al presidente Emiliano di spiegarci quale emergenza stesse spingendo Acquedotto Pugliese ad attivare ben 16 selezioni interne, tanto da non poter neppure attendere che il governo decretasse l’inizio della fase due. Le fasi invece avanzano spedite proprio in Aqp, tanto che è già stata lanciata una nuova selezione interna per coprire ben sette postazioni di quadro. Parliamo di un’azienda che ha come mission il servizio idrico integrato, quindi come mai queste esigenze sorte in piena pandemia?».

Fratelli d’Italia adombra il dubbio che «queste selezioni siano tagliate su misura per sanare incarichi conferiti in passato senza selezioni, in quanto nell’azienda sembra che l’anzianità di mansione sia modellata sulle esigenze cogenti».