Bari, Uil Pensionati: «Attenti alle truffe per chiedere la spesa a domicilio»

BARI - «Anziani attenti alle truffe» né la Uil Pensionati né l’ADA (Associazione per i Diritti dell’Anziano) telefonano per chiedere se hanno bisogno che qualcuno porti loro la spesa a casa.

E’ quanto chiarisce il segretario generale della Uil di Puglia, Rocco Matarozzo, a seguito di alcune segnalazioni giunte dagli iscritti: “Ci è stato segnalato che diversi pensionati – spiega il segretario Uilp – hanno ricevuto una telefonata da una persona che si spacciava come ‘della Uil’. Peraltro, fingendo di offrire servigi chiedeva informazioni specifiche: se l’anziano era solo in casa, l'indirizzo, e così via. E’ abbastanza evidente che si tratta dell’ennesima forma di truffa come tante altre purtroppo segnalate in questi giorni in cui la fascia più debole della popolazione patisce disagi e solitudine. E’ il caso di chiarire che né Uil Pensionati né ADA fanno telefonate. Anche perché il nostro servizio di pronto spesa avviene solo su richiesta di anziani, pensionati e non autosufficienti. E comunque su segnalazione dei servizi sociali dei vari comuni con i quali collaboriamo”.