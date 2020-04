Bari, da Ceglie a San Giorgio per «comprare frutti di mare»: sanzionato

Serrati controlli anche oggi in città e in periferia da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale di Bari. La città è presidiata, pochissime le persone e i veicoli in giro. Ma qualcuno non demorde: la Polizia Locale ha sanzionato un uomo che da Ceglie era diretto verso San Giorgio alla ricerca di una pescheria per comprare la "frutta di mare". I controlli, predisposti dal Prefetto e Questore, continuano nelle prossime ore, domani e prossimi giorni.