Bari, festeggiano compleanno in casa: multa a 6 ventenni per violazione Dpcm

Ieri sera due pattuglie della Polizia Locale di Bari intorno a mezzanotte sono intervenute per una festa di compleanno in casa in via Trevisani. Erano tutti ventenni: contestati 6 verbali di 400 euro l'uno per la violazione del decreto di contenimento dei contagi da Coronavirus. Violata anche un'ordinanza sindacale per rumori molesti, che può essere punita con l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 309 euro.