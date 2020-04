Coronavirus, a Noicattaro scatta l'obbligo delle mascherine per uscire di casa

BARI - Il sindaco di Noicattaro (Bari), Raimondo Innamorato, ha firmato una ordinanza, simile a quella della Regione Lombardia, che obbliga i cittadini ad «indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso (sciarpe, foulard e simili, qualora non sia stato possibile reperirle)», nell’ambito delle misure per l’emergenza coronavirus. L’ordinanza è in vigore da oggi fino al 13 aprile. L'obbligo riguarda tutti i cittadini «allorquando accedono, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente.

Tale obbligo sarà necessario anche qualora queste persone sostino negli spazi esterni antistanti i predetti luoghi, al fine di eseguire la coda per l’accesso contingentato agli stessi».

Su Facebook è anche il comandante della Polizia locale, Andrea Lucatorto, a spiegare l’ordinanza, precisando che Noicattaro «è l’unico Comune in Puglia ad aver provveduto a questa direttiva».