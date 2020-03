Odissea Costa Diadema, parla la figlia del marittimo di Mola a bordo: «Attaccato a respiratore sulla nave»

Hanno vagato 16 giorni per i mari dell’Asia e dell’Europa in una continua situazione di emergenza sanitaria, ma sono stati respinti da diversi porti, rischiando di far degenerare la situazione a bordo e trasformare la nave in un focolaio. E’ l’odissea vissuta da 1.200 componenti dell’equipaggio della nave da crociera «Costa Diadema», tra i quali due molesi, uno da qualche giorno febbricitante e attaccato ad un ventilatore e l’altro in buone condizioni ma in isolamento precauzionale insieme con un collega di Molfetta e agli altri componenti dell’equipaggio. «L’odissea ha avuto inizio il 13 marzo scorso - racconta a La Gazzetta del Mezzogiorno la figlia del marittimo febbricitante - giorno di partenza da Dubai negli Emirati Arabi quando è stato rilevato un presunto caso di contagio. Uno dei medici a bordo non stava bene, l’hanno trasferito in un ospedale di Dubai e hanno rilevato la sua positività al Covid-19».

Poi che cosa è accaduto? Che cosa le ha raccontato suo padre?

«Mi ha raccontato che i passeggeri sono sbarcati e sono stati trasferiti nei loro rispettivi paesi mentre l’equipaggio è rimasto a bordo per fare rientro a Savona».

Nel corso della navigazione però...

«E’ accaduto che un altro componente dell’equipaggio ha cominciato a stare male...

