Coronavirus Bari, il Comune crea conto corrente unico per le donazioni: i proventi ai bisognosi

BARI - Il Comune di Bari ha attivato un conto corrente unico per le donazioni: i fondi saranno utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità per i bisognosi. Anche il Comune di Bari, infatti, si è rifatto alle misure previste dalla nuova ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile, creando così un unico canale nel quale far confluire le donazioni di cittadini e aziende al fine di incrementare le azioni di solidarietà alimentare e di sostenere l’acquisto di beni di prima necessità.

Chiunque vorrà donare potrà effettuare un bonifico all'Iban T 17 A 02008 04030 000105890369 indicando nella intestazione e nella causale del versamento la dicitura “Comune di Bari - Emergenza COVID-19”, e riceverà anche degli incentivi fiscali disposti dall’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. Le donazioni effettuate mediante IBAN saranno esenti da commissioni bancarie per i clienti Unicredit.